Ghana gjenoppliver anti-LGBTQ-lovgivning

Ghanesiske lovgivere har nok en gang fremmet et lovforslag som, hvis det blir vedtatt, vil innføre noen av Afrikas strengeste straffer for LHBTQ-personer og deres støttespillere, og dermed trappe opp et allerede restriktivt lovverk (via Reuters).

Lovforslaget øker ikke bare fengselsstraffene for samkjønnede handlinger, men kriminaliserer også støtte og økonomisk støtte til LHBTQ-saker, og trosser dermed advarsler fra Ghanas finansdepartement om at det kan koste landet milliarder av kroner i internasjonal bistand.

Etter at tidligere president Nana Akufo-Addo forlot embetet uten å undertegne lovforslaget, ligger dets skjebne nå hos John Dramani Mahama, som har signalisert at han foretrekker regjeringssponset lovgivning fremfor parlamentariske initiativer.

Til tross for økende internasjonal oppmerksomhet argumenterer tilhengerne av loven for at endringene i den globale politikken favoriserer konservative verdier, mens aktivistene lover å fortsette kampen for like rettigheter. Inntil videre gjenstår det å se om det er økonomiske hensyn eller politisk ideologi som vil forme Ghanas neste trekk.