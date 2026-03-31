Otto Addo, landslagssjef for Ghanas landslag, har fått sparken bare 72 dager før FIFA World Cup, som starter 11. juni. Ghanas fotballforbund kunngjorde tirsdag at de har tatt avskjed med landslagssjefen med umiddelbar virkning. "Forbundet ønsker å takke Otto Addo for hans bidrag til laget og ønsker ham lykke til i fremtiden."

50 år gamle Addo, som er født i Vest-Tyskland, spilte hele sin karriere i tysk fotball, blant annet i Borussia Dortmund mellom 1999 og 2005 som offensiv midtbanespiller, hvor han vant én Bundesliga og ble nummer to i UEFA-cupen, nå Europa League. Han la opp som fotballspiller i 2008 og jobbet senere som "talenttrener" for Dortmund, før han ble med i "Black Stars", kallenavnet på Ghanas landslag, og sikret seg kvalifisering til VM i 2022 (slått ut i gruppespillet) og til det kommende verdensmesterskapet, der han etter planen skal spille mot Panama, England og Kroatia.

Addo var den første treneren som sikret Ghana to VM-kvalifiseringer på rad, noe som ble beskrevet av GFA som "en historisk prestasjon som gjenspeiler konsistens og utvikling i Ghanas tekniske tilnærming" i en uttalelse som ikke er generert av AI. På laget finner vi blant andre Manchester Citys Antoine Semenyo og Tottenhams Mohammed Kudus.

Men en rekke tunge nederlag i vennskapskampene den siste uken (tap 2-1 for Tyskland og 5-1 for Østerrike), og den nylige mislykkede kvalifiseringen til Afrikamesterskapet i fotball 2025, motiverte sparkingen av Addo, som avsluttet sin periode med åtte seire og ni nederlag på sine 22 kamper som landslagssjef for det vestafrikanske landet.