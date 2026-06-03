Ghana vedtar nye, eksplisitte lover som kriminaliserer LHBTQ+.

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Ghanas parlament har nettopp vedtatt et omfattende sett med nye lover som alle fokuserer spesifikt på LHBTQ+, det vil si aktiviteter knyttet til personer som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller skeive. Ulike grupper har advart folk over hele landet om at disse lovene kan få drastiske konsekvenser i dagene og ukene som kommer.

Loven forbyr og kriminaliserer promotering av LHBTQ+-aktiviteter og -synspunkter, og brudd på denne nye loven kan straffes med opptil 10 års fengsel.

Leila Lariba, direktør for One Love Sisters Ghana (gjennom The Guardian), har i en uttalelse sagt at panikken sprer seg over hele landet:

"Folk har panikk og er redde. Det nye lovforslaget påvirker hvor du bor; det kan føre til at du blir kastet ut; det kan føre til at du mister jobben. Uansett hvor trygg du tror du er, vet du ikke hvem som er klar til å snakke."

"Vi har rådet folk til å prioritere sikkerheten både på og utenfor nettet. Hvis de har innhold på sosiale medier som kan sette dem i fare, oppfordrer vi dem til å fjerne det. Folk må være forsiktige med hva de legger ut, for de vet ikke hvordan denne loven kan bli brukt mot dem," la hun til.

Ghana har allerede et forbud mot likekjønnede forhold, men de nye lovene utvider det strafferettslige ansvaret, og vil også rette seg spesifikt mot dem som promoterer eller tilbyr spesifikke tjenester til LHBTQ+-personer. Loven forventes å bli vedtatt av Ghanas president, John Dramani Mahama, i løpet av kort tid.