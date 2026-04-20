Gheorghe Hagi valgt som ny rumensk landslagssjef etter Lucescu

Gheorghe Hagi har blitt valgt som ny landslagstrener for Romania etter Mircea Lucescu, som gikk bort 7. april, få dager etter at han trakk seg på grunn av helseproblemer. Hagi går tilbake til rollen han hadde for 25 år siden: Å lede det rumenske landslaget var Hagis første trenerjobb i 2001, samme år som han la opp som spiller, hvor han var nær ved å kvalifisere seg til VM i 2002.

Etter det har Hagi vært trener for tyrkiske lag som Bursaspor og Galatasaray (der han vant en tyrkisk cup) og rumenske klubber som Viitorul Constanța (som Hagi selv grunnla) og Farul Constanta.

Men Hagi var enda mer suksessfull som spiller, der han ble kjent som "Karpatene Maradona", ble nummer fire i Ballon d'Or 1994 og spilte for både Real Madrid og Barcelona, i tillegg til Brescia i Italia, Steaua București og Galatasaray, der han vant de fleste titlene sine, inkludert UEFA-cupen (nåværende Europa League) og UEFA Super Cup i 2000. Internasjonalt har han deltatt i tre verdensmesterskap og tre europamesterskap, og han er sammen med Adrian Mutu tidenes toppscorer med 35 mål på 124 kamper.

Hagi og Romania kommer ikke til å delta i VM i sommer, fordi Romania tapte mot Tyrkia i sluttspillet, men Hagi har signert for de to neste kvalifiseringene: Euro 2028 og VM 2030. Hagi vil debutere i sin andre, forhåpentligvis lengre periode som trener for Romania med vennskapskamper mot Georgia og Wales i juni, før han spiller i Nations League B i september.