Ghislaine Maxwell nekter å vitne i avhør i Parlamentet, og påberoper seg det femte grunnlovstillegget: "Veldig skuffende"

Ghislaine Maxwell, den mangeårige medarbeideren til den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein, nektet å svare på spørsmål under en vitneforklaring for komiteen for tilsyn og regjeringsreform i det amerikanske Representantenes hus mandag, opplyser lovgivere. Maxwell, som soner en 20 år lang fengselsstraff etter at hun i 2021 ble dømt for å ha hjulpet Epstein med å misbruke tenåringsjenter seksuelt, påberopte seg sin rett til ikke å inkriminere seg selv og avga ikke noe substansielt vitnesbyrd, noe som skapte frustrasjon på tvers av partigrensene.

Den republikanske komitélederen James Comer sa at avslaget var "veldig skuffende", og bemerket at lovgiverne hadde søkt svar om Epsteins forbrytelser og andre personers mulige involvering. Demokratene var like kritiske og beskyldte Maxwell for å bruke vitneforklaringen til å fremme en kampanje for benådning fra president Donald Trump. De oppfordret Trump til å offentlig utelukke enhver benådning, og hevdet at hennes taushet undergravde formålet med kongressens etterforskning.

Maxwells advokat, David Markus, forsvarte avgjørelsen og sa at hun står overfor en verserende habeas-søknad som utfordrer det han kalte en urettferdig rettssak. Han la til at Maxwell ville være villig til å snakke " helt og ærlig" hvis hun ble benådet av Trump, en påstand som ga ytterligere næring til det politiske tilbakeslaget. Avhøret kommer samtidig som justisdepartementet fortsetter å frigi interne dokumenter knyttet til Epstein, mens komiteen sa at flere høyprofilerte avhør i etterforskningen er planlagt senere denne måneden...

