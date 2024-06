Ghost of Tsushima: Director's Cut på PC

HQ

Som historielærer elsker jeg spill som tar oss tilbake i tid. Kingdom Come: Deliverance og Sherlock Holmes-spillene er utmerkede eksempler på titler som treffer den historiske tonen helt riktig. Selv om Sherlock Holmes-serien bygger på verkene til H.P. Lovecraft, fanger den tidsånden på begynnelsen av 1900-tallet perfekt. Men av en eller annen grunn har jeg aldri vært tiltrukket av japansk historie, og slett ikke av føydaltiden. Ghost of Tsushima: Director's Cut for PC endret det fullstendig da jeg fikk dykke ned i det på datamaskinen. Ghost of Tsushima: Director's Cut er nå tilgjengelig på både PlayStation 5 og PC, og er utviklet av Sucker Punch og Nixxes.

Året er 1274, og Khotun Khan har invadert den japanske øya Tsushima. Jin Sakai, en modig samurai, mislykkes i å beskytte øya, og slippes løs som en ensom kriger for å befri Tsushima fra de brutale mongolene. Han hjelper befolkningen på øya og samler en rekke allierte som støtter ham i den endelige kampen mot den mektige Khotun Khan. Dette klassiske premisset med den ensomme helten som slippes løs i en åpen verden er velkjent i sjangeren, og Ghost of Tsushima: Director's Cut skiller seg ikke så mye ut her. Det hele føles litt sett før, spesielt på PC der det ikke er lagt til noe nytt. Dessverre virker også de allierte karakterene litt forutsigbare. Lady Masako Adachi, for eksempel, er drevet av hevn mot familiens mordere - en klassisk trope. Kenji er den grådige skurken med et hjerte av gull som ofte drar Jin inn i trøbbel. Mange andre karakterer faller inn i kjente stereotyper, noe som gjør historien mindre engasjerende. Under gjennomspillingen sparte jeg historieoppdragene til sist, da fortellingen ikke fenget meg. Selv om historien ikke er dårlig, er den litt flat. Spillet skal imidlertid ha ros for sin historiske nøyaktighet og autentiske atmosfære, som tydelig viser at Sucker Punch har gjort grundig research.

Når vi sammenligner PlayStation 5-versjonen med PC-versjonen, er selve hovedspillet identisk. Forskjellene ligger i de tekniske detaljene. Grafisk sett er Ghost of Tsushima: Director's Cut en fryd for øyet på PC. Med oppskalering kan spillet kjøre bra på eldre datamaskiner. Jeg har imidlertid en RTX 4090, så jeg tenker ikke på det, men på Steam Deck kjører spillet fint på middels innstillinger. Dette betyr at spillet sannsynligvis vil fungere på de fleste eldre systemer. Med den nyeste generasjonen RTX-kort kan du også bruke Frame Generation for å få enda flere bilder per sekund. Jeg unngår imidlertid vanligvis denne funksjonen, ettersom AI ikke alltid gjengir grafikken korrekt. Det er et alternativ for de som ønsker det, men et halvmoderne grafikkort er nok ettersom spillet kjører feilfritt. Overraskende nok har Ghost of Tsushima: Director's Cut ikke Ray Tracing, en merkelig beslutning. Når det er sagt, vet vi hva vi kan forvente av Nixxes, og de leverer det igjen her.

Den visuelle skjønnheten i spillet er imponerende. En åpningssekvens der Jin rir gjennom et felt med hvite blomster og lar hånden gli gjennom plantene mens lydsporet støtter øyeblikket, er intet mindre enn magisk. Med alle innstillinger på maks og 60 bilder i sekundet er det en av de vakreste opplevelsene i et spill. Selv på Steam Deck klarer spillet å opprettholde den magien. Jeg foretrekker helt klart stil fremfor teknologi, og Ghost of Tsushima: Director's Cut leverer. Veivisersystemet der vinden, fuglene og revene viser Jin vei, er genialt og burde inspirere andre spillutviklere.

En annen forskjell mellom PC- og PlayStation 5-versjonen er muligheten til å bruke mus og tastatur, noe som fungerer overraskende bra. Quicktime-sekvenser, som vanligvis er en utfordring med tastatur og mus, fungerer fint. Det er spesielt tilfredsstillende å bruke musen til bueskyting. Kontrollen er generelt god, men kan føles litt upresis, som i The Witcher 3: Wild Hunt, der Geralt noen ganger er vanskelig å kontrollere. Heldigvis kan du bruke PlayStation-kontrolleren din via Steam uten problemer.

Kampsystemet er Ghost of Tsushima: Director's Cut's sterkeste kort. Enten du sniker deg inn eller stormer inn i en base, er det alltid underholdende. Friheten til å angripe på mange forskjellige måter er fantastisk og enda bedre på PC. Spillets evne-system gir ytterligere dybde til karakterutviklingen. Det finnes et ferdighetstre for de som liker å snike, med ulike bomber og andre dødelige leker. Hvis du foretrekker å være mer direkte i din tilnærming til å befri de stakkars japanske bøndene, finnes det en egen gren i det nevnte ferdighetstreet som gir deg mange kule bevegelser du kan bruke mot fiendene dine. I tillegg kan du også oppgradere våpen og rustning for å få fuglene til å synge. Det er superdypt, men også overkommelig. Godt gjort, Sucker Punch.

Ghost of Tsushima: Director's Cut er en flott konvertering av PlayStation-spillet og bør oppleves for sin magiske atmosfære og sitt kampsystem. Selv om historien og oppdragene er sett før, er spillet fylt med innovative designvalg som jeg anbefaler på det varmeste.