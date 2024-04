Ghost of Tsushima: Director's Cut PC-spesifikasjoner avslørt

HQ

Ghost of Tsushima: Director's Cut er den neste store PlayStation-tittelen som finner veien til PC. Nå er det ikke lenge til spillet slippes for mus- og tastaturbrukere, men i forkant er det nok greit å vite om PC-en din kan kjøre det.

Som det fremgår av et nytt blogginnlegg fra PlayStation, er det mange måter å kjøre Ghost of Tsushima: Director's Cut på PC på. Trippelskjermoppsett, samt 21:9-, 32:9- og ultrabrede skjermer støttes. Du trenger heller ikke noe monster av en PC for å kjøre spillet i 1080p, men hvis du vil øke opplevelsen til 4K med 60 bilder per sekund, trenger du minst en 4080 eller 7900 XT.

Ta en titt på alle nødvendige spesifikasjoner nedenfor, og fortell oss hvilke innstillinger du vil kjøre Ghost of Tsushima: Director's Cut med.