Ghost of Tsushima har nå solgt over 6,5 millioner eksemplarer

Nylig avslørte Sony og PlayStation Productions at de har planer om å filmatisere Ghost of Tsushima sammen med John Wick-skaperen Chad Stahelski. Det er det en god grunn til, da spillet er en massiv suksess på PlayStation-plattformen.

I en artikkel hos Deadline, om filmatiseringen av spillet, fremgår det også at spillet har solgt over 6,5 millioner eksemplarer siden det ankom i juni 2020.

"Sony Pictures and PlayStation Productions are developing a film adaptation of the hugely successful action adventure game Ghost of Tsushima, with Chad Stahelski attached to direct. The game recently crossed a massive milestone of selling over 6.5 million copies since its July 2020 debut."

Mye tyder på at Sucker Punch Productions jobber på en oppfølger, men når vi får se noe til denne vet vi ikke.