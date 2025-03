Ghost of Tsushima har solgt over 1 million eksemplarer i Japan

HQ

Det er sjelden vestlige spill blir store suksesser i Japan. Det er tross alt et land preget av sterk patriotisme, noe som gjenspeiles tydelig i mediekonsumet. Innenlandske spill har generelt langt større suksess enn de som kommer fra Vesten.

Så det faktum at Ghost of Tsushima nå har solgt over en million eksemplarer innenfor Japans grenser, er virkelig bemerkelsesverdig. Sucker Punchs actioneventyr er faktisk den første Playstation-tittelen på 22 år som har oppnådd denne bragden - noe som tidligere bare Crash Bandicoot 3 kunne skryte av.

Dette ble avslørt av tidligere Playstation-sjef Shuhei Yoshida i et intervju med den japanske publikasjonen AV Watch. Han reflekterte også over hvordan titler som God of War og Uncharted, til tross for at de var globale suksesser, slet med å få innpass på det japanske markedet.

Yoshida bemerket imidlertid at tidevannet ser ut til å snu, og at forståelsen for vestlige spill er økende i Japan. Selv tror han at dette skiftet i stor grad skyldes fremveksten av internett og en avtagende aversjon mot vestlig kultur. Det er også verdt å merke seg at CERO - organisasjonen som er ansvarlig for spillklassifisering i Japan - har lempet litt på regelverket når det gjelder vestlige titler.