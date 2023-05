Ghost of Tsushima selger 1 million eksemplarer i Japan

HQ

Sony har kunngjort at Ghost of Tsushima har solgt en million eksemplarer i Japan, noe som gjør det til et av de mest vellykkede vestlige spillene i landet.

Faktisk betyr dette at det åpne actionrollespillet er det største vestlige spillet i landet siden Minecraft. Ofte er det vanskelig for et vestlig spill å bli stort i Japan, men det ser ut til at Ghost of Tsushimas kulturelle påvirkninger hentet fra landet har gjort det mulig å bli en stor suksess der borte.

Over i Vesten, Ghost of Tsushima viste seg å være et utrolig populært spill også, og fikk ros fra både fans og kritikere. Forhåpentligvis vil vi se en slags oppfølger kunngjøring snart med tanke på spillets popularitet.