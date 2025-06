Ghost of Yotei får et dypdykk i spillet i juli

HQ

Med Ghost of Yotei som Sonys store førstepartshit denne høsten skulle man kanskje tro at spillet allerede hadde blitt vist frem. Det har det ikke. Faktisk har hver gang vi har sett spillet føltes som en ettertanke og til og med litt i siste øyeblikk, men heldigvis er dette satt til å endre seg i sommer.

Neste måned, på en av en eller annen grunn fortsatt ubestemt dato i juli, kan vi se frem til et fullstendig dypdykk i gameplayet for actionoppfølgeren. Vi blir ikke fortalt mye utover følgende: "Showet vil være helt fokusert på Ghost of Yōtei, som kommer til PS5 den 2. oktober. Du får en utvidet titt på nye og videreutviklede spillmekanikker, inkludert utforskning, kamper og mye mer."

Når det gjelder traileren som fulgte med denne nyheten på State of Play -sendingen, kan du finne den nedenfor, men temperer forventningene dine, da den ikke presenterer mye av substans om spillingen og hva utvikleren Sucker Punch har i vente.