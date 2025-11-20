Ghost of Yotei får New Game Plus-modus neste uke

HQ

Selv om det ikke har solgt like raskt som Ghost of Tsushima gjorde har Sucker Punchs Ghost of Yotei vist seg å være en stor hit blant fans og kritikere. Hvis du har hatt glede av reisen gjennom Japan som Atsu, har vi noen gode nyheter å dele, for neste uke kommer det en ny oppdatering som introduserer en rekke nytt innhold.

Den 24. november kommer en gratis oppdatering som legger til den etterlengtede New Game Plus -modusen, slik at du kan starte eventyret på nytt, men beholde alle våpnene, rustningene, oppgraderingene og evnene dine fra den opprinnelige gjennomspillingen.

Når det gjelder hva du kan forvente av dette, legger PlayStation Blog til: "New Game Plus låses opp etter at du har fullført hovedhistorien, og vil legge til nye vanskeligere vanskelighetsgrader og to nye Trophies. Det finnes også en ny valuta som heter Ghost Flowers, som du kan bytte inn hos en ny leverandør mot mer enn 30 nye kosmetikkprodukter, inkludert nye rustningssett og våpenfarger, pluss 10 nye amuletter. Du vil også kunne tjene et ekstra nivå av oppgraderinger for dine eksisterende rustningssett og våpen."

Så ja, som en del av oppdateringen kan du også forvente å jakte på nye Trophies og kosmetikk, men det vil ikke være alt, da det er en håndfull ekstra godbiter i butikken. For det første er det en ny statistikkvisning for å vise hvordan du presterte i løpet av hovedhistorien, og dette er på toppen av ekstra tilgjengelighetsfunksjoner og nye Photo Mode -verktøy.

Dette blir imidlertid den siste store oppdateringen for spillet i 2025, som Sucker Punch forklarer: "Enten du besøker Atsus historie på nytt i New Game Plus eller hopper inn for første gang denne høytiden, håper vi at du liker tiden din i Ezo, og vi gleder oss til å introdusere deg for Ghost of Yōtei Legends i 2026! Takk for at du spilte!"