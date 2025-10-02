Ghost of Yotei Guide: Hvor finner du Jin Sakais sverd, hjelm, maske og teknikk?

HQ

Ghost of Yotei er satt århundrer etter hendelsene i Ghost of Tsushima, så det er ingen forbindelse mellom de to spillene, ikke sant? Riktig, eller for det meste riktig, siden det er et lite område der de to Sucker Punch -prosjektene kolliderer.

Så for de som ønsker å få tak i kosmetikk med Jin Sakai-tema, her er hvor du kan finne den første Shinobis sverd, hjelm, maske og teknikk. Men vær advart, alt dette skjer ganske sent i hovedhistorien, så en moderat spoileradvarsel bør settes i kraft.

Til å begynne med må du nå Oshima Coast, som er den femte av de fem regionene i spillet. Når du har drept Oni og Kitsune, kan du utforske det nye området, som er hjemsted for noen av de mest kaotiske konfliktene i hele spillet.

Når du kommer til Clan Matsumae, vil du oppdage at området er formet som en skive med en bit tatt ut av den der kystlinjen går over i land. Du må dra lengst sørvest i denne regionen, for det meste så langt du kan dra før du blir stoppet av den velkjente historiefortelleren igjen.

Han vil fortelle deg om en myte om First Shinobi, en mann som sto imot de mongolske inntrengerne og forlot sin samurai-arv og tro til fordel for den mer effektive, men moralsk kompliserte shinobi-metoden, en beslutning som til slutt førte til at han ble utstøtt fra det hjemmet han kjempet for å beskytte. Vi kjenner denne mannen som Jin Sakai, men Ghost of Yotei ser på ham som et spøkelse som har gått tapt i tiden...

Uansett, etter å ha blitt fortalt historien, kan du begi deg opp en sjarmerende skogssti og hugge ned bambus underveis for å finne en helligdom med Jins berømte emblem. Når du har bedt ved dette alteret, dukker det opp en svart rev som leder deg dypere inn i skogen, hvor du etter litt plattformkjøring finner en eske nær et meditasjonssted, en eske som inneholder et gammelt haikudikt, tydeligvis også skrevet av Jin.

Etter at Atsu har resitert diktet, kan du gå dypere til du kommer ut i en lysning med en foss i det fjerne og et falleferdig hus på høyre side. Du må komme deg opp i fossen, og den beste måten er å gå gjennom huset, som har noen uunnværlige godbiter.

Ikke bare kan du finne minner fra Jins liv, som gripekroken hans, salen hans og rustningen fra utallige beseirede fiender, men du kan også finne den ødelagte Stag Helmet, som kan kjøpes og brukes av Atsu. Da er det første på sjekklisten fullført. Deretter klatrer du opp på hustaket og lister deg langs klippeveggen til du kommer inn i fossen og finner den berømte Storm Sword trygt plassert i hulen.

Nå kommer den andre delen av sjekken ... vent! Et bakholdsangrep. Nine Tails raiders har funnet veien til sverdet og stjålet det, slik at Atsu må hugge ned et par fiender og ta opp jakten. Så beseire fiendene og gå ut av hulen, hopp ned i innsjøen nedenfor og følg deretter ned den andre kløften, som vil vise seg å være vanskeligere enn forventet på grunn av brokollapser og utilsiktede fall i elven. Når du har kommet deg ut av ravinen og gjenforent deg med reven, kommer du inn i en mye større lysning der Home of the First Shinobi ligger i et felt med fantastiske blomster. Du kan gå inn i hjemmet og få flere hint om Jins liv etterTsushima, men til syvende og sist kan du gå videre uten å bekymre deg nevneverdig, og heller fokusere på å åpne porten i nærheten.

Når du har gjort det, finner du Grave of the First Shinobi, Jins siste hvilested, som er blitt skjemmet av Nine Tails raiders. Tyven, som tror han har stor makt med Storm Sword i hånden, vil angripe deg alene, og etter å ha beseiret ham i en duell, kan du ta Jins sverd og bruke den nylig opplåste Dance of Wrath -teknikken til å enkelt kutte ned de gjenværende fiendene.

Etter at volden er over, kan du hylle Jin ved graven hans og hente den siste belønningen fra hovedpersonen Ghost of Tsushima, den minneverdige masken hans, noe som gir Atsu fire måter å feire mannen som grunnla teknikkene og livsstilen Atsu har blitt kjent med og dyktig i.