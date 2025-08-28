Ghost of Yotei har gått gull og er klar til lansering i oktober

HQ

Det er litt mer enn en måned til 2. oktober, og utviklerne har virket veldig selvsikre på Ghost of Yotei, så dagens kunngjøring bør ikke komme som en overraskelse.

Sucker Punch bekrefter at Ghost of Yotei har "gått gull", noe som betyr at de i utgangspunktet er ferdige med å utvikle spillet, og at det definitivt vil lanseres 2. oktober. Teamet har bestemt seg for å feire dette ved å gi oss litt nytt gameplay som viser noen av skytevåpnene vi vil kunne bruke mens vi utforsker den vakre verdenen og dreper skurker.