Ghost of Yotei Legends har allerede fått sin siste oppdatering

Etter bare to måneder ser det ut til at Ghost of Yoteis Legends-modus ikke får flere større oppdateringer. Flerspillertillegget til Ghost of Yotei ser spillere gå sammen med venner for å takle demoniske versjoner av Yotei Six, og nå har sluttspillet kommet med The Raid.

"Det er som et rømningsrom der folk prøver å drepe deg", forklarer sjefsdesigner Darren Bridges på den nye PS-bloggen. Du går sammen med tre andre spillere, og skal ikke bare kjempe mot utfordrende fiender, men også løse gåter og koordinere som et lag for å overleve angrepet.

Teamet har lært mye av The Raid i Ghost of Tsushima Legends også. I stedet for en episk, seks timer lang hendelse, er The Raid i Ghost of Yotei Legends mye mer tilgjengelig, slik at spillerne kan gå inn og ut hvis de ønsker det, med oppdrag som er bedre tilpasset tempoet.

Det er potensial for flere oppdateringer etter The Raid, men ingenting er planlagt, sier Bridges. "The Raid-oppdateringen var vår siste store planlagte oppdatering for Legends. Den avslutter historien om Yōtei Six i den modusen. Vi har elsket å se spillere spille det, fortsette å spille det og nyte det. Det har vært fantastisk."

Ghost of Tsushima Legends hadde støtte i mer enn ett år etter utgivelsen. Noen kan se på dette som et dårlig tegn for Ghost of Yotei som helhet, men det ser ut til at dette bare er strategien for Sony fremover. Eksklusive utgivelser, så må utviklere jobbe med den neste tingen. Det var det samme med Marvel's Spider-Man 2 og den ikke-eksisterende DLC for det spillet.