Ghost of Yotei selger 1,3 millioner eksemplarer, og overgår Tsushimas lansering

HQ

Til tross for alle kontroversene ser lanseringen av Ghost of Yotei ut til å ha vært en braksuksess, med rapporter som indikerer at det er solgt over 1,3 millioner eksemplarer. Det betyr at det selger bedre enn originalen - et tydelig bevis på at fansen har vært sultne på flere eventyr i det føydale Japan, selv om noen var bekymret for at spillet ville være for likt Ghost of Tsushima i struktur og innhold.

Det som gjør dette enda mer interessant, er at Yotei hadde et produksjonsbudsjett omtrent på nivå med Tsushima. Hvis salgsmomentet fortsetter, kan dette bli til reell lønnsomhet for Sucker Punch og Sony. På toppen av det har Ghost of Yotei fått skryt for hvor jevnt det fungerer, selv på basisversjonen av PlayStation 5. Nå gjenstår det bare å se om salget kan holde seg - og om Yotei blir en langsiktig suksesshistorie for Sucker Punch.

Spiller du Ghost of Yotei? Hvordan synes du det står seg mot Tsushima?