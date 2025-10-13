Ghost of Yotei selger saktere enn Ghost of Tsushima ved lansering

HQ

Ghost of Yoteis lansering har vært en av de mest imponerende i PS5-generasjonen, men det har hatt en tregere lansering enn forgjengeren Ghost of Tsushima. Likevel har Yotei allerede klart å tjene inn utviklingskostnadene på bare to dager etter at det kom på markedet, og har generert ganske store inntekter for Sony.

Dette kommer fra Alinea Analytics, der vi får vite at Ghost of Yotei solgte rundt 1,6 millioner enheter direkte til forbrukere og mer enn 2 millioner eksemplarer totalt hvis du inkluderer de som ble solgt til forhandlere. Dette tilsvarer mer enn 100 millioner dollar i inntekter.

Når vi ser på Ghost of Tsushima, har det en ganske solid ledelse på etterfølgeren med 2,4 millioner eksemplarer i løpet av de tre første dagene. Som Alinea Analytics bemerker, lanserte Tsushima imidlertid til det mye større PS4-publikummet med en installasjonsbase på 110 millioner+ sammenlignet med PS5s 80 millioner+.

Ghost of Tsushima ble også lansert under COVID-pandemien, der alle ikke gjorde annet enn å spille spill. Ghost of Yotei hadde også en viss kontrovers knyttet til seg, da den gjennomgående høylytte og diskutabelt viktige mengden av anti-wokers kritiserte bruken og utseendet til spillets kvinnelige hovedperson.