Ghost of Yotei tar like lang tid å spille gjennom som forgjengeren

Etter en lang periode med få nye store spill fra Sony selv, ser det nå ut til at tempoet er i ferd med å ta seg opp igjen. Nylig ble Death Stranding 2: On the Beach sluppet, og 2. oktober er det tid for Ghost of Tsushima-oppfølgeren Ghost of Yotei.

I et intervju med VGC forteller Sucker Punch oss mer om tittelen, inkludert en beskrivelse av spillets spilletid, som de sier vil være sammenlignbar med forgjengeren. Med tanke på at det tok rundt 25 timer for de som spilte gjennom historien uten å fikle for mye med sideoppdrag, ser det ut til å bli et massivt eventyr her også.

De snakker også litt om arbeidet med å gjøre alt autentisk, noe de fikk skryt for allerede i forgjengeren. Om å gjenskape Hokkaido i 1603, sier de :

"Spillet vårt er et fiksjonsverk. Vi ønsker imidlertid å få verden til å føles autentisk og være veldig respektfull overfor kulturene som eksisterte der. Heldigvis er vi en del av Sony. Så vi har mange kolleger i Tokyo som virkelig hjelper oss, og som gir oss mye veiledning.

Og siden spillet utspiller seg i Hokkaido, har vi dessuten folk som hjelper oss med å representere Ainu-kulturen på best mulig måte. Vi ønsker å være så trofaste som vi kan for å gjøre det rette for denne gruppen mennesker som ikke ofte blir portrettert i videospill."

Ghost of Yotei vil bli utgitt eksklusivt for PlayStation 5. Selv om det etter hvert sannsynligvis også vil komme til PC, vet vi ikke når det kan være.