Ghost of Yotei Veiledning: Slik låser du opp alle rustningene

HQ

I Sucker Punchs oppfølger til actioneventyret Ghost of Yotei finnes det en rekke måter å tilpasse Atsu etter eget ønske. Det finnes masker og hatter du kan finne og bruke, og du kan bruke ressurser på å bruke fargehus for å gi utstyret ditt flere fargealternativer. Selv om de fleste av disse kun er kosmetiske, påvirker noen av dem måten Atsu spilles på, og gir deg ulike egenskaper og unike evner. For å sikre at du låser opp alt utstyret, alle 12 totalt, kan du se hvordan du finner og låser opp hver eneste rustning her.

Og før vi begynner, ikke gå glipp av vår guide med tips du må kjenne til og hvordan du finner Jin Sakais utstyrsguide.

Hvor finner du Onryo Armour

Dette er rustningen som Atsu begynner reisen sin med, og som gradvis oppgraderes ved å fullføre viktige milepæler i kampanjen. Det krever ingen ressurser å forbedre den, og i de siste delene av hovedhistorien vil du ha nådd det femte og siste nivået (det er også den eneste rustningen som har fem nivåer).

Dette er en annonse:

Hvor finner du Dragonfly-rustningen

For å låse opp denne rustningen må du først nå Tokachi Range. Når du gjør det, vil det nær den vestlige inngangen til sonen være et interessepunkt kjent som Settler's Camp, hvor du kan møte en NPC som etter å ha reddet livet hans lover deg en nesten mytisk rustning. Høres for godt ut til å være sant, ikke sant? Etter at du har gjenforent deg med denne NPC-en på det lokale Huranui's Rest Inn, vil han bli overfalt og tatt av en gjeng Saito-samuraier som vil ha erstatning for en gjeld, noe som betyr at du må redde denne NPC-en for andre gang.

Dette er en annonse:

For å gjøre det må du dra nordover til Nurpur River Campsite, hvor han vil være bundet i midten av den beskyttede leiren.

Fjern fiendene, befri NPC-en, snakk med ham igjen, og du får vite at en dødelig general er på vei for å henrette ham. Du må naturligvis redde livet hans en tredje gang ved å drepe generalen, og etterpå vil han prøve å holde løftet sitt om å gi deg den ettertraktede rustningen.

Alt du trenger å gjøre er å returnere til vertshuset, og Dragonfly Armour vil bli din.

Hvor finner du Bounty Master-rustningen

På Yotei Grasslands møter du først dusørgiver-NPC-en som sitter ved siden av den ikoniske tavlen med etterlysningsplakater på Yotei's Shadow Inn. Atsu Yotei, som forventet, liker denne personen, og dere utvikler snart et effektivt arbeidsforhold som belønner begge parter med rikelig med penger.

Etter at du har fullført en rekke dusører for NPC-en i regionen, vil han fortelle deg om et mye dødeligere mål som må drepes, en "smilende" fiende som skjuler seg i en hule helt nord i regionen.

Ta dusøren, dra til området, finn målet i en hule som er beskyttet av noen fiender, og fortsett med å beseire ham i en-mot-en-kamp. Etter en liten stund der dere spiller shamisen sammen, vil målet sovne inn i en evig søvn, slik at Atsu kan begrave ham og ta rustningen hans til seg selv.

Hvor finner du Sitturanyus kapper?

Dette er en av de mer uvanlige rustningene i gjengen på grunn av oppgraderingsveien. I motsetning til de fleste andre som krever ressurser for å bli bedre, kan du forbedre denne ved å finne noen av de 30 Ainu gjenstandene rundt om i verden.

For å låse opp Robes for Sitturanyu må du nå mellomområdet mellom Nayoro Wilds og Teshio Ridge. Deretter må du ta deg an fortellingen på The Heart of an Ainu i området og hjelpe Huci med oppdragene hennes. Det vil ta litt tid, men hvis du vil ha denne rustningen, må du holde ut.

Etter dette, når du kommer til hovedområdet Husko Kotan, kan du snakke med en NPC i området, og forutsatt at du har minst én Ainu relikvie i samlingen din til nå, vil hun belønne deg med basisrustningen, som kan oppgraderes av den samme NPC-en hver gang du skaffer deg 5, 10 og 15 Ainu relikvier.

Hvor finner du Taros rustning?

Når du vandrer rundt på Ezo i de tidlige delene av spillet, kan du støte på en ung gutt som blir truet av noen menn fordi han egentlig raner lik. Selv om det virker rart å si, er det i din egen interesse å redde denne gutten, siden han vil bli en omreisende selger med alle slags godsaker.

I tillegg vil han belønne deg for innsatsen ved å gi deg rustningen hans, Taros rustning.

Hvor finner du De udødeliges rustning?

Hold dere fast, for dette er litt av et beist. Det er et oppdrag i flere trinn som tar deg over store deler av Ishikari Plains, der du først jakter på vindklokker og deretter får dem til å lede deg til en sjefsduell.

For å starte oppdraget må du først finne historiefortelleren ved det passende navnet Storyteller's Rest, der han vil fortelle deg om en samurai som ikke kan dø og fortsetter å streve for å finne en verdig motstander som kan befri ham fra livets pine.

Når dette er gjort, må du finne fire vindklokker i nærområdet, som befinner seg i områdene på kartene nedenfor. Mange av dem er ganske enkle å finne, ett i nærheten av historiefortelleren, ett i midten av en elvegabel i nærheten, ett på en høyde sør for historiefortelleren, og ett som henger fra klippen som fører til Ishikari Castle.

Det skal sies at du kan bruke vindklokkene til å finne de andre ved å holde dem opp og se hvordan de reagerer på den styrende vinden. De vil reagere mest voldsomt når du står vendt i retning av et vindspill.

Når du har samlet inn de fire vindklokkene, kan du bruke den ledende vinden til å vise deg hvor du finner Undying Samurai, som for enkelhets skyld er stedet nedenfor.

Når du kommer til hulen som du får tilgang til ved å klatre ned og rundt klippeveggen, kan du plassere de fire vindklokkene på stolpene i nærheten, og til slutt vil Samurai dukke opp, klar for en minneverdig duell, som når den overvinnes vil belønne Armour of the Undying.

Hvor finner du edderkoppliljerustningen?

På Tokachi Range kan du høre rykter om en Yokai demon som plager et tempel i nærheten. Som vi vet, har alle mytiske historier rot i virkeligheten, så for å undersøke saken må du dra til Mysterious Gate lengst sør i regionen. Når du kommer hit, vil historiefortelleren være til stede for å fortelle deg alt om denne myten, og når han har fortalt sin historie, kan du gå inn porten og følge stien opp til et tåkete, skjult tempel kjent som Tominga Estate.

I dette området vil du til slutt bli stoppet av en port med fire låser. Det er ganske enkelt å åpne disse låsene, og du må bare forstå symbolet som er knyttet til hver lås.

Symbolet Pagoda viser til pagodebygningen i nærheten, der det på verandaen står en boks som inneholder en nøkkel.

Gravestone-symbolet viser til området lengst til høyre (hvis du ser direkte på porten, med pagoden nærme til høyre). Hvis du følger stien, vil du møte noen gravrøvere som du må drepe, og etter å ha fulgt stien videre finner du en grav med en nøkkel i nærheten.

Hulen-symbolet viser til hulen helt til venstre, der du finner en døende mann ved åpningen. Gå inn i hulen, og følg den hele veien til du kommer til en liten åpning der du finner en haug med barnetegninger. Plukk opp nøkkelen som også er der.

Til slutt, Maze-nøkkelen refererer til området til venstre også og definert av den mørke bambusgangen med en fakkel utenfor. Følg stien, og du vil komme over en bambusstreik uten en full skifer av bambuspilarer. For å rette opp dette, se på gulvet og finn stien med valmuene. Følg dem hver gang, og etter et par ganger vil du kunne skjære opp streiken og deretter forlate området med en nøkkel også.

Nå kan du åpne hovedporten, som fører til et annet område som til slutt også fører til en lysning der du kan konfrontere og kjempe mot Spider Lily General som ellers har blitt overbevist om at Atsu er hans avdøde datter som er gjenoppstått fra de døde. Etter at du har beseiret General, vil han dra sin vei og etterlate rustningen sin slik at du kan legge den til samlingen din.

Hvor finner du den blodrøde kimonoen?

For å starte dette oppdraget må du først dra øst for Red Crane Inn i Teshio Range til et Mother Daughter tre med gylne blader. Når du kommer dit, finner du en snøskulptur av en datter og en mor som omfavner hverandre, og kort tid etter dukker det opp noen røde Yuki Mushi ildfluer som leder deg oppover fjellet til en forlatt leir med en lapp. Ta den med deg, og gjør deg klar til å finne det andre treet.

Dette treet finner du i nord, og i likhet med det første må du samhandle med snøskulpturen og deretter følge ildfluene. Denne gangen vil det imidlertid dukke opp noen fiender, og du må hugge dem ned før du når neste note, men når du gjør det, er det på tide å finne det tredje og siste treet.

Dette finner du i midten av kartet, og snart må du følge ildfluene gjennom en lokal hule til du kommer til et område kjent som Old Home.

I huset finner du en lapp på loftet, som aktiverer beskjeden om å reparere snøskulpturen i nærheten. Når du har gjort det, følger du etter ildfluene en siste gang, og de vil lede deg til en grav hvor Crimson Kimono kan finnes.

Hvor du finner leiesoldatantrekket

Det er ikke så mye å si om dette, siden du vil gjøre deg fortjent til det ved å gå videre i historien. Når du og Jubei infiltrerer Ishikari Castle i løpet av Oni -historien, vil Atsu ha på seg noen nye klær som hun får beholde etterpå! Lett som en plett.

Hvor finner du Ginjis vaktrustning?

Ginjis vaktrustning er sannsynligvis en av de siste rustningene du finner, og krever at du fullfører oppdraget Pride Before Tea i Oshima Coast. Du finner den øst for Matsumae Castle, og den vil bli tilbudt i form av Ginji i håp om å få tak i en kraftig rustning som snart skal selges til soldater på Saito.

For å få tak i utstyret vil Ginji ta deg med til et nærliggende tehus (Jojo Tea House), hvor du må eliminere trusselen fra Saito og befri Ginji. Deretter er målet å finne rustningen i nærheten, i en beholder i hjørnet av rommet Ginji holdes fanget i. Når du gjør det, vil Atsu ta på seg rustningen og deretter sette den på prøve ved å beseire en gjeng Saito -styrker som kommer for å ta rustningen for seg selv.

Hvor finner du Nine Tail Armour

Dette er også et ganske enkelt oppdrag, ettersom du får tak i dette rustningssettet ved å følge hovedoppdraget på Kitsune. Når du beleirer din første Nine Tail -base, vil du ikke bare finne en kode, men også en rustning som i teorien lar deg gå i ett med de lokale soldatene (men som i praksis ikke gjør noen forskjell...). Ferdig og ferdig.

Hvor finner du Fundoshi-rustningen?

Først av alt, å kalle denne rustningen er kanskje en strekning, da det bokstavelig talt bare er et håndkle som Atsu sport. For å skaffe deg det, må du finne og bade i hver eneste Hot Spring rundt Ezo. Det er en haug å finne, som alle er ganske enkle å finne ved å følge etter fugler og se etter røyksignaler på himmelen.