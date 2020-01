Ghost Recon: Breakpoint får The Terminator-event på onsdag

En av grunnene til at Ubisoft bestemte seg for å utsette både Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters og Rainbow Six: Quarantine var den dårlige mottakelsen Ghost Recon: Breakpoint har fått. Det franske selskapet er uansett ikke av slaget som gir seg etter bare noen selv om ting ikke gikk som ønsket, så på onsdag vil de holde løftet om fremtidsplanene til spillet.

Nå har vi nemlig fått beskjed om at The Terminator vil innta Ghost Recon: Breakpoint den 29. januar. Denne annonseringen kommer sammen med en trailer, men siden den ikke viser et lite glimt av roboten engang må den kunne kalles en teaser for hva som venter på onsdag.