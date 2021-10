Ghost Recon Frontline er Ubisofts nye battle royale-forsøk

HQ

Ubisoft var selvsagt ett av mange selskaper som bekreftet at det var interessert i å ta opp kampen mot Fortnite og PUBG: Battlegrounds da battle royale-konseptet virkelig begynte å ta av. Dette startet en del spekulasjoner om nye moduser i blant annet The Division og andre Ubisoft-franchiser, men det endte altså opp med skuffelsen Hyper Scape. Dette stopper likevel ikke det franske selskapet fra å nå prøve igjen med en velkjent franchise.

Ghost Recon Frontline blir et free-to-play-spill når det kommer til PC, PlayStation-konsollene, Xbox-konsollene og Stadia en gang i fremtiden. Da skal vi få utforske en meget stort kart med fire ulike biomer, men i motsetning til de fleste andre battle royale-spill vil ikke omgivelsene begrenses. I stedet finnes det ulike moduser med forskjellige vilkår for å vinne. For eksempel har vi Expedition Mode hvor 102 trioer prøver å finne tre viktige gjenstander som deretter må fraktes til et bestemt område for å evakueres i helikopter (The Division sin Dark Zone, noen?). Control Mode handler på sin side om at atten spillere fordelt på to lag skal prøve å holde kontroll over spesifikke områder så lenge som mulig. At Ubisoft stadig fremhever dette som battle royale er derfor litt rart siden det egentlig bare høres ut som et multiplayerfokusert Ghost Recon.

Særlig siden vi vil kunne velge blant ulike klasser i stedet for å lage vår helt egne figur. Hver klasse har selvsagt sine egne styrker og svakheter. Disse kan være alt fra så enkle ting som stødigere sikte på avstand til muligheten til å kalle inn høyteknologisk utstyr som kan hjelpe både deg og laget ditt.

Med tanke på at Ghost Recon Frontline vil være F2P kommer det nok ikke som et sjokk at spillet vil være sesongbasert med jevnlige oppdatering som både gir oss mer å gjøre og bringer nytt innhold å bruke penger på.

Om dette høres og ser interessant ut kan du merke deg at en rekke lukkede tester vil foregå fremover. Den første starter på PC den 14. oktober, og ønsker du å delta er det bare å si fra her.