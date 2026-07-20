Ghost Recon: Wildlands ser ut til å få 4K og 60 FPS på konsollene

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Det har vært en alarmerende mangel på nyheter om Ghost Recon-serien, og det siste spillet som ble utgitt var floppen Ghost Recon: Breakpoint fra 2019. Ubisoft gjorde imidlertid et forsøk med Ghost Recon: Frontline, som ble kansellert før utviklingen engang var fullført.

Det siste virkelig vellykkede spillet i serien var « Ghost Recon: Wildlands, som ble utgitt i 2017 og solgte over 10 millioner eksemplarer. Nå ser det ut til at Ubisoft gjør seg klar til å blåse nytt liv i serien etter lanseringen av «Ghost Recon Wildlands – Definitive Edition» tidligere denne måneden. Reddit-brukere med skarpt blikk (takk, Pure Xbox) har oppdaget markedsføring i Xbox Store for en «stor oppdatering» med et nytt oppdrag og, for første gang på konsoll, muligheten til å spille i 4K med 60 bilder per sekund.

Vi antar at oppdateringen også kommer til PlayStation 5, men det er fortsatt uklart om den vil koste noe (slik nytt innhold ofte gjør). Vi kommer med en oppdatering så snart den er offisielt annonsert, noe som sannsynligvis bare er et spørsmål om tid, gitt at oppdateringen nå markedsføres via Xbox.