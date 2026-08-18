Ghost Rider som skal ha premiere i juli 2028, kommer etter « X-Men og før Black Panther III

I det siste har Marvel Studios vært svært tydelige på å forklare sin nye strategi for å skape prosjekter i Marvel Cinematic Universe. I stedet for å strekke seg for å nå tre kinofilmer hvert år pluss ytterligere TV-prosjekter på Disney+, er det nå en mer kvalitetsorientert tilnærming som innebærer at «kvoten» ikke lenger gjelder.

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Dette betyr at 2026 kun har to Marvel-filmer («Spider-Man: Brand New Day» og «Avengers: Doomsday»), 2027 vil kun ha én («Avengers: Secret Wars»), mens 2028 vil ha tre.

I løpet av forrige helg fikk vi vite at X-Men skal innlede denne serien med filmpremiere i mai 2028, og etter Marvel Studios’ panel på San Diego Comic-Con visste vi også at Black Panther III skulle avslutte året med premiere i desember 2028. Men hvor skulle Ghost Rider passe inn? Da prosjektet ble kunngjort, var det ikke knyttet noen fast dato til filmen, men dette har nå endret seg.

Variety melder at Disney og Marvel Studios har fastsatt 28. juli 2028 som premieredato for * Ghost Rider*, noe som betyr at filmen med Ryan Gosling i hovedrollen og Shawn Levy som regissør vil innta den sommerblockbuster-plassen som *Spider-Man: Brand New Day* hadde i år. Dette betyr også at * Ghost Rider * blir den andre Marvel-filmen som kommer ut i en verden etter *Secret Wars*, noe som innebærer at den kan by på en historie med et ganske annerledes Marvel-univers rundt seg.

Gleder du deg til * Ghost Rider*?