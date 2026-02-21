Ghost Ship Publishings markedssjef avslører nøkkelen til å bygge et like sterkt fellesskap som Deep Rock Galactic's

HQ

Med spill som har lengre livssykluser enn noen gang før, føles et sterkt fellesskap som nøkkelen til å overleve i denne verdenen av titler som dukker opp og forsvinner raskere enn du rekker å forstå hvordan de prøver å skille seg ut fra de 50 andre spillene som kjemper om din tid. Deep Rock Galactic og dets ulike spin-offs har opprettholdt et utmerket samhold i fellesskapet, og da vi fikk sjansen til å snakke med Ghost Ship Publishings forlags- og markedssjef Alex Skronski, kunne vi ikke la være å spørre om hvordan Ghost Ship opprettholder dette fellesskapet.

Spesielt spurte vi om samfunnet kanskje gir Ghost Ship Publishing et forsprang når det gjelder å kunne sette opp store arrangementer som Deep Rock Galactic: Survivor - Ultimate Challenge Invitationals. "Jeg føler ikke at [fellesskapet er] en ressurs, jeg føler at det er en dialog," sa Skronski. "Og jeg føler ærlig talt at fordi Deep Rock Galactic er bygget rundt fellesskapet. Og så mange av spillerne som elsker Deep Rock Galactic, elsker også Survivor for det det er, for sin egen greie, for den storheten det er, for de flotte tingene som Survivor gjør."

"Vi kaller det knokefettmarkedsføring", fortsatte han. "Vi bruker tid og energi på å vise og fortelle hva vi gjør for samfunnet, og vi lytter til samfunnet og har den dialogen og tar med oss det som er viktig for samfunnet inn i utviklingen og produksjonen av spillene våre, og også inn i det vi gjør når det gjelder markedsføring."

Det er tydelig at Ghost Ships tilnærming har gitt resultater, og at det å skape det som føles som en likeverdig arena med lokalsamfunnet har styrket et bånd som har vart i årevis. Se hele intervjuet for flere detaljer om Ghost Ship Publishings tilnærming til Deep Rock slik den utvikler seg i videoen nedenfor: