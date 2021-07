Ghostbusters: Afterlife-trailer byr på nostalgi og hint

Som følge av pandemien og utsettelser har det ofte gått en god stund mellom hver gang vi har hørt fra den kommende Ghostbusters: Afterlife-filmen, men nå som det virker mer troverdig at premieren faktisk blir i november er det tid for en ny trailer.

Nå skal det sies at vi har sett flere av klippene før, men med lengre utgaver og en rekke nye scener er det mer enn nok å sette tennene i for både gamle og nye spøkelsesjegere. Helt til slutt får vi sannelig et lite glimt av noe Jason Reitman og gjengen har vært ganske hemmelighetsfulle om også.