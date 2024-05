Ghostbusters: Frozen Empire får en hjemmeutgivelse neste uke

HQ

Snart kan vi se Ghostbusters: Frozen Empire hjemme fra sofaen, da filmen får en digital utgivelse 7. mai.

Frozen Empire kom på kino for to måneder siden, og den endte opp med en omsetning på 188 millioner dollar på verdensbasis. I skrivende stund er filmen den fjerde mest innbringende filmen i 2024, med bare Kung Fu Panda 4, Godzilla x Kong: The New Empire og Dune: Part Two foran. Kritisk sett gikk det ikke like bra med filmen, og den har for øyeblikket en score på 43% på Rotten Tomatoes.

I vår anmeldelse av Frozen Empire sa vi: Ghostbusters: Frozen Empire er en film som kunne ha hatt godt av et nytt sett med øyne på manus og storyboard. Denne filmen ville vært bedre hvis den var kortere og fokuserte mer på det som overrasket og engasjerte oss alle under rebooten i Afterlife.