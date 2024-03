Ghostbusters: Frozen Empire introduserer nye rekrutter og legender

HQ

Snart er det endelig tid for å bli invadert av spøkelser igjen, og du vet vel hvem du skal ringe? Ghostbusters er tilbake i Frozen Empire, og denne gangen får vi mange legender, men også nye rekrutter, noe som er temaet i en ny video som blander klipp fra filmen med korte intervjusnutter.

Her får vi møte Patton Oswald som blir med på moroa, og sier "In this one, the scary stuff is genuinely scary", noe som var sant for de to originale filmene i denne serien. Den alltid legendariske Bill Murray blir også intervjuet og sier at den nye generasjonen "er hyggelige mennesker, men de er ikke like morsomme som oss", mens han snakker med Ernie Hudson (Winston Zeddemore) og Annie Potts (Janine Melnitz).

Se filmen nedenfor. Den inneholder massevis av Ghostbusters-good feelings før premieren 22. mars.