Ghostbusters: Frozen Empire sin teaser-trailer bekrefter premiere til våren

Den såkalte filminsideren MyTimeToShineHello har hatt vind i seilene i det siste, så det var verdt å følge med da de hevdet at oppfølgeren til Ghostbusters Afterlife skulle hete Ghostbusters: Frozen Empire. Ikke at det var vanskelig å anta etter å ha fått den første teaserplakaten Likevel er det hyggelig å gjøre det offisielt og til og med få en velsmakende is i samme slengen.

Colombia Pictures har plutselig sluppet den første teaser-traileren for det som nå er bekreftet å være Ghostbusters: Frozen Empire. Vi er vant til at vinteren kommer tidlig og raskt her i Norge, men det er ingenting mot det New York opplever i denne videoen. Den gjør det også klart at vi kan vente oss en ny blanding av action, komedie og skrekk når de nye og gamle Ghostbusters må slå seg sammen for å bekjempe et spøkelse som vil få det til å gå kaldt nedover ryggen på deg ... og alt annet..

Ghostbusters: Frozen Empire har premiere en gang våren 2024.