Det virker som om mange gamere har blitt sadister i løpet av det siste tiåret. Det er en dristig påstand, men når vi ser på hvor mange som elsker å slå hodet mot en murvegg for å se den velte, har vi bevis.

Bare populariteten til Soulsborne-serien er nok til å vise at folk elsker en skikkelig utfordring, men svært få spill kan måle seg med frustrasjonen og triumfen du føler når du umiddelbart kan bli drept av ett eneste fiendtlig slag. Titler som Hotline Miami og det originale Ghostrunner sitter lenge i minnet som utrolige fartsfylte actionopplevelser som oppnår mye i løpet av de få timene de varer.

Ghostrunner 2 er det nyeste i rekken av oppfølgere i år som ikke nødvendigvis forsøker å finne opp hjulet på nytt, men bare bygger videre på en allerede vellykket formel. Jack er nok en gang hovedpersonen vår, som beskytter Dharma Tower og prøver å konsolidere makten sammen med klatrerne etter arkitektens død. Men snart dukker det opp en ny trussel i form av en gruppe Ghostrunnere kjent som Asura.

Det er gjort mye mer ut av historien denne gangen, og i stedet for bare å ha stemmer i hodet under et oppdrag, får vi også muligheten til å returnere til et knutepunkt etterpå for å få oppgraderinger og snakke med noen av klatrerne. Noen vil kanskje ikke like denne nye tilnærmingen, for det gir oss noen stille øyeblikk innimellom handlingen som det første spillet aldri brydde seg om, men de gir oss en sjanse til å bli bedre kjent med karakterene og historien om verden. Denne nye tilnærmingen til fortellingen er dristig, og den lønner seg for det meste ved å gi oss en mye tydeligere fortelling, men Ghostrunner 2 er, i likhet med forgjengeren, et ganske kort spill, noe som betyr at det ikke er nok tid til å fordype seg i karakterene eller knytte seg til dem.

Men du forventer nok ikke en dyp historie som griper deg i hjertet. Ghostrunner 2 kan best sammenlignes med en actionfilm, med bombastiske scener og lynraske bevegelser som får deg til å dø igjen og igjen uten å irritere deg mens du finner den beste ruten rundt et rom fullt av fiender. Spillstrukturen er i stor grad lik den fra det første spillet. Du løper nedover en lineær parkour-seksjon og føler deg som en ekte robotninja når du hopper, springer og svinger deg gjennom de flotte omgivelsene i Dharma Tower, før du umiddelbart får en kule eller en kølle i ansiktet i et større, åpent område som er designet for å navigeres etter eget forgodtbefinnende ved å bruke fart og vertikalitet til din fordel.

Det finnes ingen notater om den delen av spillet. Hvis du elsket Ghostrunner, vil du elske Ghostrunner 2 i denne sammenhengen. Det forsterker originalens vinnende formel uten å ofre den enkle storheten i den. Ting som blokkeringsmekanikken og perfekte parader høres kanskje små ut på papiret, men de utgjør en verden til forskjell når det gjelder kamp, og det gjør at Ghostrunner 2 har mye bedre sjefer enn det originale spillet. I Ghostrunner var sjefene rene gimmick-kamper, mens vi i oppfølgeren har å gjøre med noe som minner mer om Souls. Fienden har en stor helsestang som vi gradvis kutter ned med sverdet vårt, men vi dør likevel med ett slag. Heldigvis er det barmhjertige redningspunkter rundt omkring i sjefskampene, men de er fortsatt en stor utfordring og et veldig morsomt avbrekk fra formelen, så det føles like friskt når du kommer tilbake til det.

Dessverre er det noen av disse nye stegene som ikke går i riktig retning. Sykkelen var for eksempel litt skuffende. Når den er på skinner og du løper gjennom trange korridorer eller nedover en kløft, føles den flott å kontrollere og kan være like morsom, om ikke morsommere, enn parkouren, men når du er ute i Ghostrunner 2 s mer åpne områder, kan det føles litt kjedelig å gå fra et sted til det neste, og det bryter opp tempoet på en måte som ødelegger helhetsopplevelsen. Sykkelen kan også være ganske klønete av og til, og det er vanskelig å sette den i revers. Det er på ingen måte nok til å ødelegge opplevelsen, men det gjør at timene utenfor Dharma Tower ikke føles like lett å spille om igjen som resten av spillet.

Det er mange muligheter til å spille om igjen i Ghostrunner 2. De som ønsker å utfordre seg selv, har et vell av muligheter, fra samleobjekter til jakt på prestasjoner. Det er lagt inn ekstra utfordringer i nivåene, og Roguerunner.exe er et roguelite-minispill som setter deg på prøve i ulike parkour- og kampscenarier, og som tester ferdighetene dine mens du samler oppgraderinger underveis. Med den nevnte grafikken og lydsporet som umiddelbart havner i mange av spillelistene mine, har jeg absolutt ikke noe imot å tilbringe mer tid i Dharma Tower, selv etter at hovedhistorien er unnagjort.

Det opprinnelige Ghostrunner ga oss et enkelt premiss og flott action som til sammen ga oss en spenning vi ikke visste at vi trengte. Oppfølgeren går mye mer selvsikkert til verks, utdyper verden og introduserer nye karakterer, samtidig som den gir oss den samme uimotståelige formelen som sjarmerte fansen i utgangspunktet. Det er ikke alle de dristige skrittene i Ghostrunner 2 som holder mål, men teamet i One More Level kan ikke kritiseres for å ha prøvd og levert en flott oppfølger som er en betydelig oppgradering av den opprinnelige opplevelsen.