Ghostrunner 2 er på vei til PC, PS5 og Xbox Series

Noen dager før One More Level sitt meget underholdende Ghostrunner ble lansert på PC, PlayStation 4 og Xbox One fikk vi vite at det også skal komme til PS5 og Xbox Series senere i år, men det viser seg at salgstallene allerede har imponert nok til større planer.

De polske utviklerne bekrefter nemlig at de har slått seg sammen med 505 Games for å lage Ghostrunner 2 til PC, PlayStation 5 og Xbox Series. En av grunnene til at denne avgjørelsen allerede har blitt tatt er nok at vi samtidig får vite at originalen har solgt 600,000 eksemplarer frem til nå. Noe mer enn det får vi dessverre ikke vite enda, så det er bare å smøre seg med tålmodighet og vente på at originalen kommer til de nyeste konsollene før mer informasjon om oppfølgeren offentliggjøres.