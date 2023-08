Ghostrunner 2 Gamescom-inntrykk: Mer av det gode

HQ

Da Ghostrunner kom på banen for noen år siden, vekket det en Hotline Miami -fan i mange av oss. Å suse gjennom en cyberpunk-verden med katana og andre ninjalignende verktøy for å ta knekken på fiender på en smidig og uanstrengt måte var et kick uten like. Det hadde helt klart sine begrensninger, men kjernen i dette actionspillet var nok til at det ble minneverdig, og til at den kommende lanseringen av Ghostrunner 2 blir et av høydepunktene i resten av 2023.

Selv om vi må vente til 26. oktober før vi får se spillet i sin fulle prakt, har jeg fått sjansen til å oppleve Ghostrunner 2 som en del av en kort forhåndsvisning under Gamescom-messen i år. Riktignok var dette bare en veldig kort forhåndsvisning, ettersom tidligere erfaring med Ghostrunner-serien gjorde at jeg klarte å zoome gjennom demoen på knappe 15 minutter, men jeg skal ikke nekte for at det var noen av de mest underholdende minuttene jeg har hatt på hele messen i år.

I bunn og grunn er Ghostrunner 2 bare mer av Ghostrunner som vi alle forelsket oss i. Det utfordrer ikke premissene for spillet. Det utfordrer ikke premissene for den forrige tittelen, det introduserer ikke en helt unik mekanikk som omdefinerer spillingen. Nei, det tar utgangspunkt i det opprinnelige spillet, forbedrer ytelsen og det visuelle, tilfører dybde der det er mulig, og sender spillerne ut på en reise fylt med nye farer, fiender og gåter i løpet av oppfølgingskampanjen.

Jack er fortsatt hovedpersonen. Han er fortsatt vittig, kul og samlet når han er under press, som en actionstjerne fra 80-tallet fanget i en robotninjakropp. Historien tar deg fortsatt med til dystopiske og cyberpunkede steder i det enorme Tower, men forskjellen nå er at Ghostrunner 2 vil begynne å utforske det som finnes utenfor Tower sine vegger. Hvorfor? Det var vanskelig å si, ettersom demoen ikke akkurat hentydet så mye til dette på fortellingsfronten, men tilsynelatende dreier det seg om å jakte på en annen Ghostrunner-rival.

Med en slik endring i miljøene som er planlagt for denne historien, har utvikleren One More Level forsøkt å introdusere en ny funksjon som føles veldig RoboCop-aktig, ettersom Jack her vil kunne sette seg på en ny motorsykkel som, når du koker det ned, spiller veldig likt Ghostrunneren selv. Du kan sette opp farten for å unngå farer og krysse store hull, du kan kjøre på vegger og ødelegge kraftceller og andre gjenstander for å åpne veien. For å gjøre en lang historie kort: Dette er ikke en klumpete Harley Davidson som Jack sitter i førersetet på, det er et futuristisk kjøretøy som ikke føles begrenset av fysikkens lover. Jeg ble fortalt at sykkelen kommer til å bli inkorporert i historien ved flere anledninger og på en rekke ulike måter, men for veteraner som er Ghostrunner-fans, er det ingen grunn til å bekymre seg: Kjernespillet, som går ut på å hakke, skjære og unngå gjennom verden på to bein, er fortsatt i høyeste grad til stede.

I tillegg til å kunne skjære og unnvike, løpe og hoppe på vegger, knuse gjennom vegger og kjøre på skinner, har Jack også en bred samling av dingser til rådighet som både hjelper ham i kamp og i plattformseksjoner. Gripekroken er tilbake, og nå kan du også kaste shurikens og manipulere visse objekter i verden med kraftige støt, noe som er nyttig for å flytte plattformer eller skyte en eksplosiv tønne mot en horde fiender.

Som du kan se, og som i det opprinnelige Ghostrunner, er denne oppfølgeren designet for å gi spilleren kreativiteten i egne hender. Hvis du bare vil gå rett på sak og rase gjennom fortellingen, kan du absolutt gjøre det, men hvis du vil legge til litt stil og forsøke å fullføre hvert nivå på en så kreativ måte som mulig, er muligheten der igjen. Den geniale Ghostrunner-teknikken som gjorde at spillet kunne brukes av både speedrunnere, tekniske spillere og alle midt imellom, er tilbake her, og i det store og hele er alt sammen med på å gjøre denne oppfølgeren til akkurat det jeg håpet den ville være: mer Ghostrunner-godt.