Ghostrunner 2 viser frem ny trailer, avslører utgivelsesvindu

Ghostrunner 2 er på vei til PC, PS5 og Xbox Series

den 14 mai 2021 klokken 01:38 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Noen dager før One More Level sitt meget underholdende Ghostrunner ble lansert på PC, PlayStation 4 og Xbox One fikk vi vite at det også skal komme til PS5 og Xbox Series...