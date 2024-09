Ghostrunner 2s Endless Moto Mode er ute nå

HQ

Ghostrunner 2 var veldig likt det første spillet da det ble lansert. Rask action og raskere dødsfall mesteparten av tiden, men du fikk også en fet motorsykkel å kjøre gjennom en god del av spillet. Noen ville imidlertid ha enda mer tid med sitt nye kjøretøy, og det er her Endless Moto Mode kommer inn.

DLC-en er ute akkurat nå og koster 89 kroner. Det gir deg tilgang til en ny endeløs spillmodus der du bare må overleve så lenge som mulig gjennom tilfeldig genererte baner. Du vil kjøre fortere og lengre distanser etter hvert som du forbedrer deg, men utfordringen blir stadig større.

Som du kan se i traileren nedenfor, skal du ikke bare svinge til høyre og venstre for å unngå statiske hindringer. Gigantiske hjul vil være i veien for deg, i tillegg til giljotiner og noen hopp som gjør at du må forlate din elskede sykkel et øyeblikk før du hopper oppå den igjen.