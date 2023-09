Ghostrunner har solgt 2,5 millioner eksemplarer

HQ

Ghostrunner har solgt over 2,5 millioner eksemplarer. Et imponerende tall, spesielt når utviklerne avslører at de opprinnelig ønsket å annonsere 2 millioner eksemplarer.

"Vi hadde opprinnelig tenkt å annonsere 2 millioner solgte enheter", står det i et innlegg på spillets Steam-fellesskapsside. "Men begeistringen rundt Ghostrunner 2 har vært så utrolig at vi raskt hoppet til 2,5+ millioner eksemplarer, så vi tenkte at vi like godt kunne gi dere de mest oppdaterte tallene."

Ghostrunner ga fansen en flott, fartsfylt actionopplevelse i en cyberpunk-verden. Forhåpentligvis kan oppfølgeren by på mer av det samme når den føyer seg inn i den tettpakkede utgivelsesplanen for oktober.

Ghostrunner 2 lanseres på PS5, PC, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 27. oktober.