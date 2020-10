Du ser på Annonser

Cyberpunk-parkourspillet Ghostrunner kommer til PlayStation 4, PC og Xbox One den, og til Switch et par dager senere, altså 29. oktober. Nå har det blitt annonsert at spillet også kommer til PS5 og Xbox Series X|S en gang i 2021. Spillere som kjøper det til enten PS4 eller Xbox One motta gratis oppgradering til neste generasjon når det slippes til de plattformene en gang neste år.

