Ghostrunner-utvikler avduker førstepersons Soulslike kalt Valor Mortis

Gamescom Opening Night Live-moroa har bare så vidt begynt, ettersom pre-showet for den massive sendingen nettopp er avsluttet. Under dette forsmaksarrangementet var en utvikler som var til stede for å vise frem hva de har jobbet med, One More Level, det polske studioet som er mest kjent for å være skaperen av Ghostrunner -titlene.

Under pre-showet introduserte One More Level et prosjekt kjent som Valor Mortis, som faktisk er et veldig annerledes prosjekt enn det vi forventer fra teamet, da det faktisk er et førstepersons Soulslike. Jepp, dette er satt til å være et utfordrende spill, et som er satt i en Metroidvania-lignende verden inspirert av Øst-Europa under Napoleons erobring på 1800-tallet.

Pressemeldingen beskriver spillet som følgende: "Et sjelelignende førstepersonsspill for én spiller som kombinerer brutal, metodisk kamp, Metroidvania-inspirerte nivåer og en overbevisende fortelling innhyllet i skrekk, korrupsjon, fristelse og konspirasjon. I en forvrengt versjon av det ødelagte Øst-Europa under Napoleons erobringstogter på 1800-tallet må en gjenoppstått fransk soldat bruke den korrumperende kraften til en mystisk, pestlignende substans for å redde menneskeheten fra krigens grusomheter, samtidig som han kjemper mot skremmende vederstyggeligheter som bare finnes i mareritt."

Vi blir også fortalt at i Valor Mortis tar spillerne rollen som William, en soldat som gjenoppstår fra en grav på slagmarken for å oppdage en verden ridd av pest og hvor allierte har blitt forvrengt til vederstyggeligheter kjent som Nephtoglobin. Målet er å utforske og overleve i denne verdenen, som er beskrevet som en alternativ historie fra 1800-tallet.

I en kommentar til Valor Mortis forklarer One More Levels CEO Szymon Bryla "Med Valor Mortis ønsket vi å prøve noe nytt og originalt - en mørkere opplevelse, samtidig som vi ville tilby spillerne en ekte utfordring. Etter Ghostrunner visste vi at vi hadde grunnlaget for å lage en FPP-tittel, men denne gangen i en sjelelignende sjanger. Samtidig ønsket vi å være tro mot det vi gjør best - å lage krevende spill for hardbarkede spillere i en engasjerende, ekspansiv verden, samtidig som vi ville vise at studioet har vokst siden de tidligere prosjektene våre. Valor Mortis er et friskt, nytt og originalt innslag i den sjelelignende sjangeren som vi gleder oss til at spillerne skal få hendene på."

Slik det ser ut nå, vil Valor Mortis lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2026, med en spilltest planlagt i ukene som kommer. Du kan se kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.