Ghostrunner-utvidelsen "Project_Hel" har blitt utsatt

I desember ble det kjent at Ghostrunner-utvidelsen ved navn "Project_Hel" skulle komme 27. januar. Det er dog ikke tilfellet lenger.

Via et innlegg på post har det blitt annonsert at utvidelsen lanseres litt senere enn planlagt:

"The global release of the Project_Hel DLC will be delayed to March 3rd. We appreciate your understanding and want all our fans to know that we will use this bonus time to make even more worthwhile improvements while ensuring the health & safety of our team and global partners."

I "Project_Hel" spiller du som Hel, en av hovedspillets bosser. Som spillbar karakter er hun "mer kamporientert og kan overleve mer skade enn Ghostrunneren", ifølge den offisielle beskrivelsen.