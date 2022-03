Ghostwire: Tokyo Deepdive - Vinn en eksklusiv håndlaget maske

Vinn en eksklusiv håndlaget maske - Skriv en kommentar - Se under

De japanske utviklerne i Tango Gameworks har laget det som kan kalles et actionskrekk-rollespill hvor vi gjør magiske håndbevegelser for å beseire onde ånder som herjer Tokyo sine nå tomme gater etter at en mystisk tåke fikk alle utenom deg til å forsvinne. Dermed er det opp til deg å finne ut hva som skjedde og hvordan det eventuelt kan fikses.

Dette gjør du ved å utforske både de nye, digitale og trendy delene av hjemsøkte Tokyo, samt eldgamle templer, mørke bakgater og andre dimensjoner som har blitt fryst i tiden som følge av forsvinningene.

Den mystiske ånden K.K. har æren for at du fortsatt er i live, og gjør det mye lettere å faktisk fortsatt ha puls ved å gi deg de magiske ferdighetene som kan ta opp kampen mot ondsinnede ånder som lurer bak hvert hjørne. Du kan også bruke en bue med et snev av magiske egenskaper og et par andre overnaturlige ferdigheter som lett lar seg kombinere med de såkalte Ethereal Weaving-teknikkene.

Ghostwire Tokyo byr på en fortreffelig atmosfære, noe som forsterkes av at spillet er laget spesielt for Sony sine nyeste konsoller. Kraften i PlayStation 5 brukes til å gi oss flotte grafiske detaljer og korte lastetider som sammen med DualSense-kontrollerens haptiske feedback og 3D-lyd drar deg inn i spillets mystiske verden hvor du må frigjøre tapte sjeler og rense de ikoniske Torii-portalene.

Om dette høres interessant ut kan du forhåndsbestille Bethesda sitt kommende spill på PlayStation Store for å få to spesielle antrekk og en lavere pris om du er PlayStation Plus-medlem, samt tidligere tilgang til det ved å kjøpe Deluxe-utgaven.

Nok PR-prat. Vi har også besøkt den kjente rekvisitt-skaperen og metall-artisten Fabian Kjær-Thomsen som har laget Hannya-masken av metall. Denne prosessen fikk vi være med på, og ikke minst lov til å beholde sluttresultatet. Noe såpass kult kan vi selvsagt ikke beholde selv, så i stedet har vi denne konkurransen hvor du kan vinne godbiten det er bilde av under.

Konkurransen er som vanlig ganske enkel. Den 25. mars vil vi streame Ghostwire Tokyo, og vil samtidig vise frem og gi vekk denne eksklusive håndlagede masken til en heldig vinner.

Alt du trenger å gjøre er å gi oss verdens beste og mest spektakulære svar på følgende spørsmål:

Hva ville du gjort om du bare fikk 24 timer i Tokyo?

Vi velger deretter det beste svaret fra kommentarfeltene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, så her er det bare å komme med godbiter slik at vi kan knuse naboene våre. Konkurransen varer frem til den 8. april. Vinneren kåres uken etter, og offentliggjøres den 14. april.

Fabian Kjær-Thomsen Instgram