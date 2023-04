Ghostwire Tokyo er mye verre på Xbox Series enn PlayStation 5

HQ

Ghostwire Tokyo viste hvor merkelig spillindustrien kan være da det kun kom til PC og PlayStation 5 tilbake i mars i fjor. Dette siden spillet ikke hadde en Xbox Series-versjon til tross for at Microsoft eide både utviklerstudioet Tango Gameworks og utgiveren Bethesda Softworks. Årsaken var at Sony signerte en avtale med Bethesda før Microsofts oppkjøp, og som et resultat ble Ghostwire Tokyo først nylig lansert på Xbox Series S/X (og er inkludert i Game Pass). Mange trodde nok at en Microsoft-eid utvikler ville legge litt ekstra kjærlighet i Xbox-versjonen fordi disse spillerne måtte vente lenger og fordi det er et spill for deres eget økosystem. Det ser imidlertid ikke ut til å være tilfellet.

Teknologiekspertene i Digital Foundry har gjennomgått alle versjonene, og det er tydelig at PC-utgaven fortsatt er den beste. Samtidig er Xbox-versjonene merkbart dårligere enn den ett år gamle på PlayStation 5... En utgave som ikke var spesielt imponerende til å begynne med. Digital Foundry sier:

"PS5 kjører ganske enkelt Ghostwire Tokyo vesentlig bedre enn [Xbox] Series X, noe som definitivt er en skuffelse med tanke på hvor dårlig PS5 kjørte tittelen til å begynne med. Serie S kjører betydelig dårligere enn noen av de mer avanserte konsollplattformene."

Etter en grundig gjennomgang av spillet for både PlayStation og Xbox konkluderer de:

"Ghostwire Tokyo på Xbox Series X og Xbox Series S er en stor skuffelse. Nøkkelproblemene fra PS5-utgivelsen er ikke løst, så ytelsen er inkonsekvent, kommandoene føles veldig trege og det er et latterlig antall visuelle alternativer. Og på toppen av de vanlige problemene har bildefrekvensene en tendens til å være betydelig lavere, og strålesporingskvaliteten er verre og lider av visuelle feil."

Hvorvidt Tango Gameworks vil fikse Xbox-versjonene med en oppdatering virker tvilsomt. Ghostwire Tokyo var aldri en storselger, og etter suksessen med Hi-Fi Rush er det mer sannsynlig at de vil legge all sin energi i nye prosjekter - som sannsynligvis vil være konsolleksklusive for Xbox - i stedet,.