Ghostwire Tokyo gir livstegn fra seg med gameplaytrailer

Du ser på Annonser

Ikumi Nakamura tok verden med storm da hun annonserte Ghostwire Tokyo på fjorårets E3-messe, men det virket raskt som om spillet var i problemer. Nakamura-san slutten hos Tango Gameworks noen måneder senere, og vi har ikke sett stort fra det siden. Heldigvis virker det som om Resident Evil-skaperen Shinji Mikami har bestemt seg for å ta over roret igjen.

De første gameplayklippene fra Ghostwire Tokyo ble vist frem under kveldens State of Play-sending, og det virker helt klart som om spillet er godt på vei. Storbyen har blitt inntatt av mystiske skapninger og ånder etter at 99 prosent av verdens befolkning forsvant av uante grunner, men denne hendelsen ga også deg magiske krefter. Disse kan kombineres og oppgraders, noe som visstnok vil trengs både siden skapningene blir sterkere og har ulike svakheter, samt at en fryktet gruppe overlevende prøver å ødelegge for deg.

Tango har faktisk også bestemt seg for å bare slippe spillet til PC og PlayStation 5 i starten, noe de blant annet begrunner med fokuset på lyd og DualSense-kontrollerens spesielle egenskaper.