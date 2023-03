Ghostwire Tokyo lanseres for Xbox neste måned

HQ

Ghostwire Tokyo var en av to Bethesda-titler (den andre var Deathloop) som ble lansert som konsolleksklusiver for PlayStation, til tross for at Microsoft eide Bethesda på tidspunktet for utgivelsen. Dette var et resultat av at Sony hadde en avtale skrevet før Microsoft kjøpte den enorme utgiveren.

Men Deathloop ble sluppet for Xbox Series S/X i fjor høst, og nå er tiden inne for Ghostwire Tokyo. Ifølge en tweet fra den offisielle kontoen vil spillet bli utgitt for Xbox Series S/X (og Game Pass) sammen med en massiv oppdatering 12. Denne oppdateringen kalles The Spider's Thread og vil også bli utgitt for PC- og PlayStation 5-versjonene av spillet, og tilbyr mye nytt innhold som nye områder å utforske og forbedringer av livskvaliteten.

Noe å se frem til, kanskje?

https://twitter.com/playGhostwire/status/1636019610909540352