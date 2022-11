Ghostwire Tokyo ser ut til å være på vei til Xbox

HQ

Ghostwire Tokyo er utviklet av Tango Gameworks, som eies av Bethesda. Så akkurat som med Deathloop, selv om spillet ble utgitt som en PlayStation 5-eksklusiv, er det teknisk sett eid av Microsoft. Så spørsmålet er; når kommer det til Xbox?

Jo, det ser faktisk ut til å skje snart, for insideren Klorbrille har avslørt via Twitter at Bethesdas offisielle kontor i London har promomateriell som direkte viser at spillet er på vei til Xbox.

Du kan se bildet nedenfor tatt fra Area. Det forventes selvfølgelig at det blir en del av Game Pass også.