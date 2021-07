Ghostwire Tokyo utsettes også til 2022

Enkelte utsettelser kommer overraskende på, mens andre venter man nærmest bare på siden spillene har forsvunnet under radaren. I dag har vi fått et eksempel på sistnevnte.

For mens Bethesda har gitt oss en god del informasjon om Arkane sitt Deathloop den siste tiden har vi ikke hørt et pip fra Tango Gameworks sitt Ghostwire Tokyo, noe det selvsagt er en grunn til. The Evil Within-skaperne bekrefter nemlig endelig at Ghostwire Tokyo har blitt utsatt til gang i starten av 2022. Dette skyldes enkelt og greit at de trenger mer tid i disse pandemidager for å finpusse opplevelsen til det nivået både utviklerne, Xbox Game Studios og PlayStation ønsker.