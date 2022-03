Ghostwire Tokyo varer opptil 40 timer for den som vil gjøre alt

HQ

I går kunne Eirik dele sitt førsteinntrykk av Ghostwire Tokyo etter å ha spilt de første to kapitlene. Spillet slippes den 25. mars til PC og PlayStation 5 og er et actionskrekkspill med en ganske åpen verden å utforske, og det virker som at den byr på mye å finne på.

I et intervju med WCCFTech avslører spillets regissør Kenji Kimura og produsent Masato Kimura at en vanlig gjennomspilling av eventyret tar omtrent 15 timer, men for de som vil gjøre alt regner duoen med at man vil trenge 30-40 timer. Med tanke på at Eirik fikk skvist ut åtte timer bare av de første to kapitlene, er det ikke vanskelig å tro på det i det hele tatt.