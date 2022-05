Ghostwire Tokyo-regissør ønsker å lage en oppfølger

HQ

Hva skal Tango Gameworks egentlig gjøre nå som de eies av Microsoft og tilsynelatende ikke ønsker å vende tilbake til The Evil Within-universet? Nå har de jo nylig gitt ut Ghostwire Tokyo, så kanskje man kan starte der?

I et intervju med IGN forteller regissør Kenji Kimura at han i prinsippet gjerne lager en oppfølger til Ghostwire Tokyo, men at dette krever at ting faller litt på plass før han begynner å tenke på dette:

"When things calm down a bit more, and when I've cooled down a bit more, I'll have ideas for DLC and sequels, and I'll want to make them."

Det vites imidlertid ikke helt hva Tangos langsiktige planer er.