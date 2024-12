Ghunters merkelige fantasiverden er inspirert av Terry Pratchetts verker

George R.R. Martin og J.R.R. Tolkien kan gi deg episke kamper og dype, intrikate historier, men hvis du kommer til fantasy for å finne noe sprøtt som likevel klarer å trekke deg inn i den fantastiske historiefortellingen, er det Terry Pratchett du skal se etter. Eller, hvis du vil ha et spill som gjør nettopp det, bør du kanskje ta en titt på Ghunter.

I spillet fra Tiny Tavern er du en gnomejeger som jakter på de lokale beistene for å lage retter til tavernaen din. På BIG-konferansen i Bilbao fikk vi en prat med et par av utviklerne, som forklarte hvor ideen kom fra og hvordan verden fungerer.

"Ideen vår var at vi ville ha en gnom som koker levende skapninger, så vi tenkte at vi trengte en veldig rar verden for å forklare det", sier Arturo L. Escribano, narrativ designer hos Tiny Tavern. "Så vi tenkte at Terry Pratchett er en veldig rar forfatter, og vi bestemte oss for at vi kunne ha en heks som brygger en kjele, og på en av potetene er det litt mugg, og det er en soppskog der det er gnomer, og ja, hvorfor er det en osteplante som du kan hogge opp og bruke til å drepe et vesen med? Ingen kommer til å stille spørsmål ved det."

"Du sitter på en potet i en stor gryte i en heksegryte, og plutselig faller alt liksom på plass. Og så tenkte vi at vi ville gjøre det viktig, så vi tenkte at det allerede var noen religiøse elementer der, så det å lage tallerkener er liksom det helligste du kan gjøre i dette spillet."

Verden virker absolutt interessant, men hvis du vil finne ut mer om spillingen, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt på Ghunter nedenfor :