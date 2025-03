Gi garderoben din litt bling-bling med Assassin's Creed Shadows-smykker

HQ

Vi elsker alle å ha på oss litt stil og bling, enten det er noe mer stilig og sofistikert som en dyr klokke eller kanskje noe med mer piff, som et halskjede eller kanskje til og med en hel tanngrill. For Assassin's Creed-fansen i ditt liv har Ubisoft nå avslørt en kolleksjon med halskjeder med Assassin's Creed Shadows-tema, laget i samarbeid med King Ice, og de er alle laget av kvalitetsmaterialer og har en stil som enten gjenspeiler seriens logoer eller hovedpersonene Yasuke og Naoe.

Totalt finnes det seks alternativer, med Eagle Vision og Shadows som de to dyreste variantene. De fleste er ganske enkelt belagt med enten hvitt gull eller 14K gull, noe som betyr at dette ikke er gullsmykker, men de bør være nok til å tilfredsstille din trang til å gjemme deg i skyggene for å tjene lyset.

Halskjedene varierer fra $ 80 til $ 120, og du kan hente en i dag fra Ubisoft Gear Store.

