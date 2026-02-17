G.I. Joe: Snake Eyes studioet har blitt lagt ned

HQ

Vi har tidligere rapportert at G.I. Joe-ikonet Snake Eyes skal være med i et spill utviklet av Atomic Arcade, et studio grunnlagt av prominente personer i spillbransjen. I fjor fikk vi det første glimtet av spillet da et bilde ble delt på sosiale medier, noe som indikerte at det ville være et ninja-actioneventyr i en åpen verden med voksenklassifisering. Alt i alt et drømmespill for mange av oss som var barn på 1980-tallet.

Men når det er sagt ... vi håper du ikke har gledet deg for mye til dette Snake Eyes-spillet. Via Wccftech har det nå blitt rapportert at Atomic Arcade ser ut til å ha blitt lagt ned. Hasbro og Wizards of the Coast har ikke kommet med noen offisielle uttalelser, men for noen timer siden skrev en tidligere leder fra studioet på LinkedIn:

"Jeg har blitt påvirket av Hasbros og Wizards of the Coast's beslutning om å stenge Atomic Arcade. Selv om dette åpenbart er kjipt, er det mange virkelig flotte mennesker som nå er tilgjengelige, inkludert meg selv."

En annen person som også var ansatt hos utvikleren skriver:

"På grunn av den nylige nedleggelsen av Atomic Arcade, undersøker jeg nå mulighetene for Lead/Principal Character Artist og Art Director."

Uten et studio ser fremtiden til Snake Eyes-spillet mildt sagt dyster ut (selv om vår primære bekymring selvsagt er for utviklerne som har mistet jobben). Det er selvfølgelig en mulighet for at prosjektet blir overført til en annen utvikler, men i så fall vil de sannsynligvis starte helt fra bunnen av, så vi bør ikke ha forhåpninger før tidligst i 2030 - men mest sannsynlig bør vi bare glemme Snake Eyes' eventyr. Sannsynligvis for godt.