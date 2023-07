G.I. Joe Snake Eyes-spillet har startet forproduksjonsfasen

HQ

Atomic Arcade jobber for tiden med et G.I. Joe -spill, men i stedet for å lage et om serien, fokuserer dette spillet på den kuleste figuren av dem alle: Snake Eyes. Det fantes ikke en eneste gutt på 80-tallet som ikke ville bli ninja etter å ha sett Snake Eyes sparke Cobra stridsvogner og jagerfly til metallskrot.

Og nå har teamet kunngjort at prosjektet går videre, at spillet har forlatt konseptfasen og at forproduksjonen offisielt har startet:

"Vi var nylig vertskap for lederteamet fra Wizards of the Coast her i studioet vårt i Raleigh, North Carolina, for å fortelle om fremgangen vi har hatt det siste halvannet året med å utvikle konseptet for GI Joe Snake Eyes-spillet, og vi er utrolig stolte og glade for å kunne fortelle at vi offisielt har forlatt konseptfasen og startet forproduksjonsfasen!"

Målet er å gjøre Snake Eyes til en ekte AAA-opplevelse, og teamet forklarer hva som vil skje videre:

"Denne neste fasen, Pre-Production, vil fokusere på å gjøre spillet og teamet klart for full produksjon og deretter lansering. Vi kommer til å jobbe med mange viktige ting, som å ferdigstille utviklingspipelines, identifisere og nå visuelle mål og ytelsesmål, og kulminere i en vertikal milepæl som vil demonstrere et endelig kvalitetstverrsnitt av spillsløyfer, teknologi, funksjoner, mekanikk, kunst og lyd som vil være en del av den endelige versjonen av spillet. Teamet har jobbet utrolig hardt for å komme så langt, og vi kunne ikke vært mer stolte av arbeidet vi har gjort og spillet vi lager!"

Vi antar at det ferdige spillet fortsatt er minst to år unna, men det er i det minste hyggelig å vite at vi får et Snake Eyes -spill i fremtiden.