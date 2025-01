Gi litt varme til pastarettene dine med Hot Ones Ragu

HQ

Med tanke på suksessen til Hot Ones og YouTube-kanalen First We Feast, var det ikke overraskende at vi etter hvert så offisielt merkede hot sauser gjøre sin ankomst rundt om i verden. Men det er tydeligvis ikke nok å erobre verdenen av sterk saus, for nå har en serie med Ragu blitt annonsert.

Hot Ones Ragu kommer i tre smaker og er ansett som et tidsbegrenset produkt, men hvis det blir en suksess, vil det utvilsomt bli en fast del av Hot Ones. Du kan prøve den minst krydrede av dem, Fiery Garlic, den litt sterkere Chipotle Blaze, og den sterkeste av dem alle, Chile Inferno.

Om Ragu, Hot Ones legger til: "Enten du vil krydre favorittrettene dine med protein, utfordre vennene dine eller bare gi et kick til kampdagssamlingene dine, gir den nye RAGU x Hot Ones Limited Edition Heat Pack høy varme med tre deilige og allsidige sauser."

Ragu kommer i 14 oz krukker og er tilgjengelig for bestilling på Amazon. Dessverre ser det ut til at bestillingene for øyeblikket er eksklusive for USA, men forhåpentligvis vil dette endre seg i fremtiden.

Dette er en annonse: